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Двоих жителей Луганщины будут судить за попытку переправить в РФ часть военного самолета

03 июля 2020, 13:40

Двоих жителей Луганщины будут судить за попытку переправить в РФ часть военного самолета

Двое жителей Луганской области предстанут перед судом по обвинению в попытке незаконной переправки на территорию РФ составной части военного вертолета МИ-24. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что в феврале жители Белокуракинского района пытались вне установленных пунктов пропуска переправить в РФ составную часть военного вертолета МИ-24.

В условиях вооруженного конфликта торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и РФ запрещена.

«Составная часть военного вертолета может использоваться для ремонта боевой техники страны-агрессора и в дальнейшем применяться против Вооруженных Сил Украины», — отмечают в прокуратуре.

В рамках уголовного производства в суд передан обвинительный акт по факту нарушения установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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