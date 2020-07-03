Двоих жителей Луганщины будут судить за попытку переправить в РФ часть военного самолета

Двое жителей Луганской области предстанут перед судом по обвинению в попытке незаконной переправки на территорию РФ составной части военного вертолета МИ-24. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Следствием установлено, что в феврале жители Белокуракинского района пытались вне установленных пунктов пропуска переправить в РФ составную часть военного вертолета МИ-24.



В условиях вооруженного конфликта торговля товарами военного назначения и двойного использования между Украиной и РФ запрещена.



«Составная часть военного вертолета может использоваться для ремонта боевой техники страны-агрессора и в дальнейшем применяться против Вооруженных Сил Украины», — отмечают в прокуратуре.



В рамках уголовного производства в суд передан обвинительный акт по факту нарушения установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.