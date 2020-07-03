Частный сектор Авдеевки пострадал из-за обстрела боевиков

В пятницу, 3 июля, боевики обстреляли частный сектор в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



По данным штаба, огонь по жилому массиву велся из миномета калибра 120 мм, в результате чего загорелись два дома.



«Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пострадавших нет.

Источник всех фото: Пресс-центр ООС

Ранее сообщалось, что жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром.