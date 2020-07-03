Глава «фонда госимущества ДНР» заочно предстанет перед судом

В Селидовский городской суд передан обвинительный акт в отношении главы «Фонда госимущества» группировки «ДНР» Сергея Кайды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Следствие установило, что житель Донецка с апреля 2015 года занимает должность главы так называемого «фонда госимущества ДНР», на баланс которого группировка перевела помещения и материально-технические ресурсы Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области.



Следствие отмечает, что подозреваемый организовал работу фонда, в частности подписывал «документы» и взаимодействовал с сепаратистскими СМИ с целью пропаганды идей «ДНР».



Кайде инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Расследование в отношении него велось по специальной процедуре для заочного осуждения.