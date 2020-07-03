Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

03 июля 2020, 17:28

Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

Следующий блок судебных слушаний в деле по МН17 начнется 31 августа в 10.00. Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает «Интерфакс-Украина».

«Этот блок будет посвящен рассмотрению вопроса о возможной компенсации родным погибших, а также состоянию дополнительного расследования», — анонсировал он.

Стэйнхаус напомнил, что суд своим решением от 23 марта сформулировал ряд вопросов в отношении возможного запроса о компенсации от имени родственников.

«На эти вопросы частично и предварительно был дан ответ прокуратурой. Адвокаты родных заявили, что подготовят свой ответ к сентябрю. Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание. Решение суда в дополнение к решению адвокатов родных может быть важным и для других родных, которые могут рассмотреть вопрос компенсации независимо», — сказал он.

Кроме того, суд 31 августа также будет обсуждать прогресс, сделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании.

«Суд также считает необходимым, чтобы защита направила запрос о дополнительном расследовании в ходе слушаний, которые начнутся 28 сентября. Это дает защите почти три месяца, чтобы подготовиться. Не позже 2 ноября должны быть сформулированы запросы в отношении дополнительного расследования после встречи с Пулатовым», — объявил судья.

Стэйнхаус также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября.

В ходе нынешнего заседания суд огласил решение в отношении необходимости проводить дополнительное расследование на этой фазе слушаний, так как в то время, как обвинение констатировало, что следствие было проведено полно, защита Пулатова запросила дополнительное расследование, в частности, в отношении альтернативных, чем Бук, сценариев. Суд удовлетворил ряд запросов.

В частности, будет допрошен ряд свидетелей, также с участием экспертов будет проведен ряд расследований.

Защите также будет предоставлена возможность с экспертом, которого они сами определят, посмотреть на реконструкцию МН17 и оценить повреждения.

3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

ТЕГИ

Прочее
MH17

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:08
«ДНР» сократила комендантский час в Седово
13:00
В России ответили, нужно ли соблюдать самоизоляцию при въезде из Донецка
10:32
«ДНР» заявила о 17 заболевших COVID-19 и двух умерших за сутки
09:52
«ЛНР» подтвердила 14 случаев коронавируса за сутки
09:52
Командиру роты боевиков объявлено о подозрении в сепаратизме
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:47
«ЛНР» может сократить комендантский час
14:18
«ЛНР»: Задержаны 10 человек, которые пересекли линию соприкосновения по Северскому Донцу
13:30
«ДНР» впервые за три месяца отправила жителей ОРДО для получения российских паспортов
11:44
У пункта пропуска «ДНР» на границе с Россией скопились сотни машин
11:06
«ЛНР»: Горняк погиб на шахте под Луганском
10:36
«ЛНР» заявила о четырех новых случаях коронавируса
10:30
«ДНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
09:52
ОБСЕ видела новую траншею на участке разведения в районе Петровского
22:47
Камеры миссии ОБСЕ повреждены на оккупированной Донетчине
все новости
18:03
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
18:00
Трое из тех, кто не смог пересечь КПВВ, еще остаются на обсервации
17:28
Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа
17:13
Глава «фонда госимущества ДНР» заочно предстанет перед судом
17:08
«ДНР» сократила комендантский час в Седово
16:42
Частный сектор Авдеевки пострадал из-за обстрела боевиков
16:40
Парламент уволил главу Антимонопольного комитета
16:19
Рада уволила главу Национального банка Якова Смолия
16:00
СМИ: Россия в Берлине потребует от Украины «особый статус» Донбасса в Конституции
15:40
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Они вступают в силу 4 июля
14:53
СБУ разоблачила на Харьковщине масштабное производство дипломов для «ДНР»
14:35
Рада разрешила детям из ОРДЛО поступать во все украинские вузы без ВНО
13:40
Двоих жителей Луганщины будут судить за попытку переправить в РФ часть военного самолета
13:20
Козак приехал в Берлин на встречу политсоветников «нормандского формата». Ермак тоже будет
13:00
В России ответили, нужно ли соблюдать самоизоляцию при въезде из Донецка
все новости
ВИДЕО
Стычки шахтеров и полиции. Митинг горняков под Офисом президента ►
01 июля, 19:43
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
30 июня, 23:11
Боевики не пропускают в направлении Донецка ►
30 июня, 12:20

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция