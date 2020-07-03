Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

Следующий блок судебных слушаний в деле по МН17 начнется 31 августа в 10.00. Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает «Интерфакс-Украина».



«Этот блок будет посвящен рассмотрению вопроса о возможной компенсации родным погибших, а также состоянию дополнительного расследования», — анонсировал он.



Стэйнхаус напомнил, что суд своим решением от 23 марта сформулировал ряд вопросов в отношении возможного запроса о компенсации от имени родственников.



«На эти вопросы частично и предварительно был дан ответ прокуратурой. Адвокаты родных заявили, что подготовят свой ответ к сентябрю. Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание. Решение суда в дополнение к решению адвокатов родных может быть важным и для других родных, которые могут рассмотреть вопрос компенсации независимо», — сказал он.



Кроме того, суд 31 августа также будет обсуждать прогресс, сделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании.



«Суд также считает необходимым, чтобы защита направила запрос о дополнительном расследовании в ходе слушаний, которые начнутся 28 сентября. Это дает защите почти три месяца, чтобы подготовиться. Не позже 2 ноября должны быть сформулированы запросы в отношении дополнительного расследования после встречи с Пулатовым», — объявил судья.



Стэйнхаус также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября.



В ходе нынешнего заседания суд огласил решение в отношении необходимости проводить дополнительное расследование на этой фазе слушаний, так как в то время, как обвинение констатировало, что следствие было проведено полно, защита Пулатова запросила дополнительное расследование, в частности, в отношении альтернативных, чем Бук, сценариев. Суд удовлетворил ряд запросов.



В частности, будет допрошен ряд свидетелей, также с участием экспертов будет проведен ряд расследований.



Защите также будет предоставлена возможность с экспертом, которого они сами определят, посмотреть на реконструкцию МН17 и оценить повреждения.

3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.