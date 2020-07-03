Денисова: С начала года на Донбассе погибли 11 гражданских

С начала года из-за военных действий на Донбассе погибли 11 жителей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Всего с начала русской агрессии на Востоке страны мы потеряли более 13 000 граждан. Российская Федерация в очередной раз нарушая Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть от вражеских пуль. Это необходимо немедленно прекратить», — говорится в сообщении на официальной странице омбудсвумен в Facebook.



Денисова призвала представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций объединить усилия, чтобы заставить Россию соблюдать Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Жительница поселка Зайцево в Донецкой области погибла в результате обстрела со стороны боевиков сегодня утром.