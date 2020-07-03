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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

03 июля 2020, 23:21

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В Донецкой области произошла десятая смерть от коронавируса: умерла 80-летняя жительница Славянска. В течение 2 июля на подконтрольной властям территории подтверждено 27 новых случаев коронавирусной болезни: три в Марьинском районе и 24 — в Славянске. Общее число пациентов с COVID-19 на Донетчине с начала пандемии достигло 597, из них 219 выздоровели, 10 — умерли.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксирован 85-й случай инфицирования коронавирусом: заболел житель Попасной из круга контактных лиц, которые находились на самоизоляции.

За минувшие стуки в отдельных районах Донецкой области выявлено 17 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, двое ранее заболевших скончались: 71-летний мужчина и 80-летняя женщина, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 1211 случаев COVID-19. Из них выздоровели 533 человека, 75 — умерли.

Группировка «ЛНР» заявила, что диагностировала коронавирус у 14-ти человек за минувшие сутки. Общее число пациентов с COVID-19, которое подтверждает группировка — 518.

Жителям подконтрольной группировке «ДНР» территории необходимо будет пройти 14-дневную самоизоляцию при въезде в Ростовскую область России. Самоизоляцию нужно проходить даже при наличии российского паспорта, сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на единый региональный центр оперативного мониторинга по коронавирусу в Ростовской области. С 1 июля группировка «ДНР» сняла ограничения на выезд в РФ. Кроме того, местным жителям, которые возвращаются из РФ, не нужно проходить самоизоляцию.

Боевые действия

Жительница поселка Зайцево на Донетчине 1940 года рождения погибла в результате обстрела из минометов калибра 82 мм со стороны боевиков сегодня утром.

С начала года из-за военных действий на подконтрольной властям территории Донбасса погибли 11 мирных жителей, сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.

Политика

3 июля в Берлин с рабочими визитами прибыли украинская и российская делегации для участия в переговорах политсоветников «нормандского формата». С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

РФ на переговорах в Берлине намерена потребовать от Украины скорейшего закрепления в Конституции правового статуса Донбасса, сообщает Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.

Верховная Рада разрешила абитуриентам с временно оккупированных территорий Донбасса поступать во все украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания.

Общество

Глава «Фонда госимущества ДНР» Сергей Кайда заочно предстанет перед судом по обвинению в создании террористической организации.

«ДНР» сократила режим комендантского часа на территории курортного поселка Седово.

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