Народные средства и альтернативная медицина против коронавируса ►

Специфического лечения COVID-19, как и вакцин пока не существует. Ежедневные сообщения о росте количества заболевших и продлении карантина усиливают напряжение в обществе. В таких условиях многие надеются на появление препарата от коронавируса. В сетях одна за одной публикуются новости об альтернативных и народных методах «лечения».



Журналисты «Новостей Донбасса» разобрали, что такое «народная медицина» и «альтернативная», в чем их отличия? Могут ли они помочь в лечении и в каких случаях наверняка принесут не пользу, а вред.