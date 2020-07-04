Число заболевших COVID-19 за сутки в Украине увеличилось на 914 человек

По состоянию на утро 4 июля в Украине выявлено 914 случаев инфицирования коронавирусом за сутки. При этом 597 из числа ранее заболевших выздоровели, а 15 — умерли.



Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За все время пандемии в Украине зафиксировано 47 677 случаев COVID-19. Из них выздоровели 21 155 человек, умерли — 1 227. На лечении остается 25 295 пациента.



Днем ранее в стране выявили 876 инфицированных коронавирусом.



Ситуация в регионах:

Отметим, что в Луганской области уже зафиксирован 85-й случай COVID-19.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.