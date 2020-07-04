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Боевики ранили украинского военного за минувшие сутки

04 июля 2020, 09:27

Боевики ранили украинского военного за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новотошковского, Пивденного, Зализного, Шум, Орехово, Хутора Вольный, Попасной, Катериновки, Зайцево, Авдеевки, Каменки, Старогнатовки и Песок.

Раненого военного эвакуировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Зайцево на Донетчине 1940 года рождения погибла в результате обстрела из минометов калибра 82 мм со стороны боевиков утром 3 июля.

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