«ДНР»: За сутки в ОРДО — 23 новых случая COVID-19 и одна смерть

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировано 23 случая заболевания COVID-19. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай — умерла женщина в возрасте 82 лет, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, один новый случай инфицирования COVID-19 выявлен у приезжего из РФ. Остальные — у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них 8 медицинских работника.



По состоянию на 4 июля «ДНР» признает коронавирус у 1234 человек, из которых 542 пациента выздоровели, 76 — умерли от осложнений.

В течение минувших суток в Украине без учета оккупированных территорий зафиксировано 914 случаев инфицирования коронавирусом.