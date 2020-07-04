Зеленский о продвижении «особого статуса» Донбасса Москвой: Мы независимая страна

Никто не может требовать от Украины закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область 4 июля.



«Никто от Украины не может требовать, мы независимая страна. Мне кажется, всем надо поработать над риторикой», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос.



Президент не смог прокомментировать вчерашнюю встречу политсоветников «нормандского формата», отметив, что проведет совещание по этому вопросу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым.



«Что касается вчерашней встречи помощников в рамках "нормандского формата", то скажу вам, что пока не готов комментировать. Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно прошла. Больше пока что нечего комментировать», — добавил президент.

3 июля в Берлин с рабочими визитами прибыли украинская и российская делегации для участия в переговорах политсоветников «нормандского формата». С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



РФ на переговорах в Берлине потребует от Украины скорейшего закрепления в Конституции правового статуса Донбасса, сообщило Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.