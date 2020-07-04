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В центре Киева несколько тысяч человек собрались в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

04 июля 2020, 16:13

В центре Киева несколько тысяч человек собрались в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Источник всех фото: УП Источник всех фото: УП

В центре Киева днем прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Об этом сообщает «Украинская правда».

На акцию «200 дней лжи» вышли общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

Сначала в парке Шевченко прошел концерт. На импровизированный сцене — на крыше автомобиля — выступают музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

Позже по меньшей мере 2500 человек прошлись шествием по центру Киева к зданию МВД. Они выкрикивали «Аваков черт», «Доказательства или отставка», «Свободу врачу Кузьменко».



Позже колонна двинулась к Офису президента.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест. Позже апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Кузьменко и разрешил Дугарь отбывать домашний арест в Киеве, а не в Днепропетровской области.

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