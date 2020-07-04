ЕС осудил голосование за поправки в Конституцию РФ в Крыму

Европейский Союз осуждает проведение Россией голосования по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.



«Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое состоялось на Крымском полуострове с нарушением международного права», — указывается в заявлении.



Евросоюз осуждает участие в голосовании жителей неподконтрольный украинскому правительству территорий. Которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений.



«Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркивают в ЕС.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Госдуме утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами. Разработкой поправок занялась специальная рабочая группа.



Голосование за поправки в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин призывал жителей Донбасса с незаконно полученными российскими паспортами принять участие в голосовании.