Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЕС осудил голосование за поправки в Конституцию РФ в Крыму

04 июля 2020, 17:38

ЕС осудил голосование за поправки в Конституцию РФ в Крыму

Европейский Союз осуждает проведение Россией голосования по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

«Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом ЕС осуждает проведение голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось 1 июля, и которое состоялось на Крымском полуострове с нарушением международного права», — указывается в заявлении.

Евросоюз осуждает участие в голосовании жителей неподконтрольный украинскому правительству территорий. Которым выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений.

«Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — подчеркивают в ЕС.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Госдуме утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами. Разработкой поправок занялась специальная рабочая группа.

Голосование за поправки в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин призывал жителей Донбасса с незаконно полученными российскими паспортами принять участие в голосовании.

ТЕГИ

Прочее
Референдум Конституция

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:46
Красный Крест направил очередной гумконвой в ОРДЛО
10:44
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 23 новых случая COVID-19 и одна смерть
10:24
«ЛНР» заявила про 3 новых случая коронавируса в ОРЛО
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:08
«ДНР» сократила комендантский час в Седово
13:00
В России ответили, нужно ли соблюдать самоизоляцию при въезде из Донецка
10:32
«ДНР» заявила о 17 заболевших COVID-19 и двух умерших за сутки
09:52
«ЛНР» подтвердила 14 случаев коронавируса за сутки
09:52
Командиру роты боевиков объявлено о подозрении в сепаратизме
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:47
«ЛНР» может сократить комендантский час
14:18
«ЛНР»: Задержаны 10 человек, которые пересекли линию соприкосновения по Северскому Донцу
13:30
«ДНР» впервые за три месяца отправила жителей ОРДО для получения российских паспортов
11:44
У пункта пропуска «ДНР» на границе с Россией скопились сотни машин
11:06
«ЛНР»: Горняк погиб на шахте под Луганском
все новости
17:38
ЕС осудил голосование за поправки в Конституцию РФ в Крыму
16:13
В центре Киева несколько тысяч человек собрались в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
14:25
Еще 11 представителей ВСУ заболели коронавирусом
12:30
Зеленский о продвижении «особого статуса» Донбасса Москвой: Мы независимая страна
11:46
Красный Крест направил очередной гумконвой в ОРДЛО
10:44
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 23 новых случая COVID-19 и одна смерть
10:24
«ЛНР» заявила про 3 новых случая коронавируса в ОРЛО
09:50
Политсоветники «нормандской четверки» за 11 часов не определили дату следующей встречи лидеров
09:44
В Берлине стороны договорились согласовать дополнительные меры по прекращению огня на Донбассе
09:27
Боевики ранили украинского военного за минувшие сутки
09:15
Число заболевших COVID-19 за сутки в Украине увеличилось на 914 человек
23:36
На Донетчине подтверждены два новых случая COVID-19
23:29
Народные средства и альтернативная медицина против коронавируса ►
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:56
«Донецкоблгаз» оставил без газа Славянскую ТЭС, которая питает «Воду Донбасса»
все новости
ВИДЕО
Народные средства и альтернативная медицина против коронавируса ►
03 июля, 23:29
Стычки шахтеров и полиции. Митинг горняков под Офисом президента ►
01 июля, 19:43
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
30 июня, 23:11

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция