«Шахтер» снова обыграл «Динамо» в чемпионате

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 29-м туре Украинской премьер-лиги. Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился со счетом 2:3.

Вот почему мы чемпионы! Победа 3:2 в украинском классико!



Ваши впечатления от матча #ДинамоШахтер?



Подробности игры – на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/OYupwZgMn3 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2020

На матч с принципиальным соперником «горняки» выходили уже в статусе чемпиона Украины, который был оформлен в позапрошлом туре.



«Динамо» же продолжает борьбу за второе место, которое дает возможность выступать в Лиге чемпионов. Луганская «Заря» может на одно очко опередить киевский клуб за три тура до конца чемпионата, если завтра обыграет «Александрию».



Предыдущая встреча между «Шахтером» и «Динамо» 31 мая завершилась со счетом 3:1 в пользу донецкого клуба.