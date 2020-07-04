Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►

Смотрите в этом выпуске программы «Донбасс сегодня»:



• Кризис в энергетике Украины: уголь, добываемый на Донбассе — на складах, а шахтеры сидят без работы и зарплат. Есть ли выход?



• Переговоры по Донбассу в Берлине: главные переговорщики от Путина и Зеленского провели встречу с Европейскими коллегами. Даст ли эта встреча новое дыхание процессу мирного урегулирования на Востоке Украины?



• «Газпром» засекретил данные о поставках газа в ОРДЛО: почем газ для Донбасса? И кто за него заплатит?



• Борьба за крышу над головой. Как переселенцы годами ждут помощи от государства, а сумы финансирование госпрограмм на жилье для ВПЛ то и дело уменьшаются.