На Донбассе в ходе обстрелов ранен боец ВСУ

В субботу, 4 июля, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник применял запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В субботу под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Катериновка, Павлополь, Гнутово, Пищевик.



С начала текущих суток, 5 июля, в штабе насчитали два случая нарушения режима прекращения огня – в районе Павлополя и Марьинки.



«Чтобы прекратить вооруженную активность оккупантов наши подразделения обороняющихся мгновенно отреагировали в ответ, после чего вражеские обстрелы прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - говорится в сводке.