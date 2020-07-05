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В Украине за сутки 823 человека заболели COVID-19, 221 - выздоровел

05 июля 2020, 09:52

В Украине за сутки 823 человека заболели COVID-19, 221 - выздоровел

По состоянию на утро воскресенья в Украине выявлено 823 новых случая Covid-19, 221 из числа ранее заболевших выздоровел, 22 больных умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 48 500 человек, выздоровевших – 21 376, умерли 1 249 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 25 875 человек, что на 580 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78).

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