Шмыгаль, Резников и Аваков приехали в Донецкую область

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и глава МВД Арсен Аваков приехали в Донецкую область на годовщину освобождения Славянска и Краматорска.



Президент Владимир Зеленский включился по видеосвязи из Одессы и поздравил с освобождением



«Сегодня в нашей стране двойной праздник! Ведь кроме дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. 6 лет назад, всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину», - сказал он.



Зеленский убежден, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории.