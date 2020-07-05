В Украине готовят пилотный проект закрытия шахт по немецкому опыту

Министерство энергетики и угольной промышленности готовит пилотный проект закрытия шахт в одном из украинских городов по немецкому опыту. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала и.о. министра Ольга Буславец.



Она отметила, что в Украине есть 65 моногородов, в которых шахта является единственным предприятием, обеспечивающим работой их жителей. В таких городах, как правило, на каждую семью есть один человек, который работает на шахте и является кормильцем.



Закрывая шахты, государство должно «понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить», и дать регионам возможность трансформироваться, чтобы люди не остались без работы.



«У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт такого моногорода», - пояснила она.



Город, в котором будет реализован проект, будет определяться украинской и немецкой сторонами по определенным критериям.