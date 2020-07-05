Минздрав: К ослаблению карантина не готовы Киев и восемь областей

Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина, поскольку эпидемическая ситуация не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



По состоянию на утро 5 июля пока не могут ослаблять карантин Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Черниговская области.



В Киеве не могут ослаблять карантин из-за негативной динамики эпидемии - +14,57% заболевших за неделю при позволенных до 10%. Хуже всего ситуация по этому показателю в Донецкой области - +114,81%, также там проводят недостаточное число тестирований.