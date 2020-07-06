На севере Донецкой области ликвидировали масштабную аварию водопровода

В пять часов утра завершились сварочные работы поврежденного участка водопровода на севере Донецкой области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Прорыв на участке магистрального водовода произошел в воскресенье вечером. В результате аварии водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично Торецке было приостановлено, а в Славянске и Краматорске — ограничено.



Сейчас продолжается заполнение отремонтированного участка водой. По словам Кириленко, этот процесс продлится около 6 часов. Также еще нужно время на заполнение водопроводов от насосной станции 3-го подъема до станции -го подъема, подбор уровня на 4 подъеме и заполнения сетей после него.



«То есть в самой отдаленной точке — Константиновке — вода в месте подключения появится сегодня вечером, а в домах и квартирах — ночью. Жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки в полном объеме получат воду раньше», — добавил глава ДонОГА.