В Украине выявили 543 случая коронавируса за сутки

По состоянию на утро 6 июня в Украине выявлено 543 новых случая коронавируса за сутки, 327 из числа ранее заболевших выздоровели, 13 больных умерли. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За все время пандемии число инфицированных в стране составляет 49 043 человека. Из них выздоровели — 21 703 человека, умерли — 1 262.



Всего в Украине коронавирусом болеют 26 078 человек, что на 203 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, выздоровления — во Львовской (75) и Черновицкой (59).



Днем ранее в Украине было выявлено 823 случая инфицирования коронавирусом.