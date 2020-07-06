В СНБО пока не видят возможности для проведения выборов в ОРДЛО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинской правде» заявил, что пока не видит возможности для проведения местных выборов в неподконтрольной части Донбасса.



По его мнению, для проведения выборов должны состояться определенные условия, которых сейчас там нет.



«Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы, они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия», — заявил Данилов.



В то же время он полагает, что «если будут какие-то изменения, то рано или поздно там будут выборы проходить».



Данилов также добавил, что возможны компромиссы, но есть определенные, границы, через которые Украина переходить не может.



«Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет», — подытожил секретарь СНБО Данилов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что выборы в ОРДЛО будут зависеть от реализации Минских договоренностей и «никаких выборов под дулами автоматов не будет».