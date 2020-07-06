«ЛНР» заявила об 11 новых случаях коронавируса

За выходные 4 и 5 июля в «ЛНР» выявили 11 новых случаев COVID-19 на подконтрольной ей территории Луганской области. Об этом заявили в «минздраве» группировки.



Как там утверждают, летальных случаев зафиксировано не было.



Согласно данным «ЛНР», общее число инфицированных новым коронавирусом — 532, из них 461 — выздоровел, 13 — скончались.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в ОРЛО.



В подконтрольной части Луганской области зарегистрировали 85 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели — 61, лечатся — 24 пациента.



По состоянию на утро 6 июня в Украине выявлено 543 новых случая коронавируса за сутки, 327 из числа ранее заболевших выздоровели, 13 больных умерли.