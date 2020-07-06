Глава МИД считает включение вопроса Крыма в «минский формат» нецелесообразным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что обсуждение деоккупации Крыма в «минском формате» может блокировать прогресс и по Крыму, и по Донбассу.



«Сейчас вводить в "минский формат" еще и проблематику Крыма — на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс. [...] Мы на всех уровнях — и в МИД, и в Офисе президента — постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных», — сказал Кулеба в интервью «Крым.Реалии».



По его словам, власти Украины активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами.



«Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их "разогреваем" к следующим шагам», — подчеркнул глава МИД.



Кулеба прогнозирует, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт. Поэтому, считает он, стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать условия, «при которых деоккупация становится неизбежной».



«Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия не должна была бы об этом говорить», — подчеркнул глава МИД.