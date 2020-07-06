В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

С начала суток 6 июля боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего ранение получил один военнослужащий. Об этом сообщили в штабе ООС.



Уточняется, что огонь вели по позициям украинских военнослужащих вблизи Верхнеторецкого. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин ранение получил военнослужащий ВСУ.



Раненного бойца доставили в медучреждение, где ему предоставили ​​медицинскую помощь. Как сообщается, состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.



В штабе добавили, что, используя имеющиеся огневые средства, дали «адекватный ответ» противнику.

За сутки 5 июля боевики на Донбассе осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала суток понедельника зафиксировано шесть обстрелов, без потерь.