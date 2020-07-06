В Киеве разрешили работать после 22:00 ресторанам, кинотеатрам и театрам

Власти Киева разрешили заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.



Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



При этом период работы развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий по-прежнему ограничен до 22:00.

За минувшие сутки в Киеве было выявлено 59 случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в городе зафиксировано 5 609 случаев COVID-19. Из них 1 809 человек выздоровели, а 116 умерли.