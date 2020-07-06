Предпринимателей Донбасса приглашают на онлайн-встречи с экспертами

Beetroot Academy в Мариуполе в партнерстве с благотворительным фондом «Тепле місто», общественной организацией «Львовская Бизнес Школа» и аналитическим центром Pro.Mova начинает серию онлайн-встреч для предпринимателей Донецкой и Луганской областей.



«Утренние разговоры о важном» — это еженедельные встречи с ведущими специалистами в сферах IT, маркетинга, социологии, гостинично-ресторанного дела и социального предпринимательства.



Первая беседа состоится 14 июля в 09:00 на платформе Zoom. Участие бесплатное по предварительной регистрации здесь. Заполнить анкету необходимо до 12 июля.



«Пандемия и карантин повлияли на все сферы деятельности. Бизнес растерян. На фоне военного конфликта предприниматели на Донбассе испытывают еще большую потребность в поддержке и экспертных советах. Знакомство с кейсами успешных коллег поможет участникам познать новые тенденции на рынке и найти для себя антикризисные решения», — подчеркивают организаторы.



Каждый вторник с 09:00 до 10:00 спикеры будут делиться собственным опытом:

где искать мотивацию, чтобы начать бизнес с нуля;

как найти в себе силы и сохранить бизнес в условиях кризиса;

как повысить личную производительность и предупредить профессиональное выгорание;

как спрогнозировать и планировать коммерческую деятельность в нестабильной экономической ситуации.

В программе — шесть встреч с бизнесменами, предпринимателями, дипломатами, стартаперами.

Юрий Филюк, CEO и инициатор проекта «Промприлад.Реновація», Urban Space 100, основатель платформы «Тепле місто»;

Ярослав Ажнюк, CEO стартапа Petcube по разработке гаджетов и программных продуктов для домашних животных;

Андрей Федорив, CEO и основатель креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP;

Евгений Глибовицкий, преподаватель программ по коммуникациям и управлению репутацией LvBS, основатель экспертной компании pro.mova.

«Новости Донбасса» являются медиапартнером проекта.