Предпринимателей Донбасса приглашают на онлайн-встречи с экспертами

Beetroot Academy в Мариуполе в партнерстве с благотворительным фондом «Тепле місто», общественной организацией «Львовская Бизнес Школа» и аналитическим центром Pro.Mova начинает серию онлайн-встреч для предпринимателей Донецкой и Луганской областей.
«Утренние разговоры о важном» — это еженедельные встречи с ведущими специалистами в сферах IT, маркетинга, социологии, гостинично-ресторанного дела и социального предпринимательства.
Первая беседа состоится 14 июля в 09:00 на платформе Zoom. Участие бесплатное по предварительной регистрации здесь. Заполнить анкету необходимо до 12 июля.
«Пандемия и карантин повлияли на все сферы деятельности. Бизнес растерян. На фоне военного конфликта предприниматели на Донбассе испытывают еще большую потребность в поддержке и экспертных советах. Знакомство с кейсами успешных коллег поможет участникам познать новые тенденции на рынке и найти для себя антикризисные решения», — подчеркивают организаторы.
Каждый вторник с 09:00 до 10:00 спикеры будут делиться собственным опытом:
В программе — шесть встреч с бизнесменами, предпринимателями, дипломатами, стартаперами.
«Новости Донбасса» являются медиапартнером проекта.