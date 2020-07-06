СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали незаконную маршрутизацию трафика операторов мобильной связи «Феникс» и «Лугаком», которые работают в ОРДЛО и РФ.



Как сообщается на сайте СБУ, нелегальный бизнес организовали жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов и выдавали международный трафик этих операторов за местные телефонные разговоры украинских абонентов.



«По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей стране как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля в Харьковской области СБУ пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных дипломов о высшем образовании для группировки «ДНР».



Правоохранители в ходе обысков обнаружили документальные материалы, компьютерную технику и почти 17 тыс. украинских пакетов операторов мобильной связи, как доказательство противоправной деятельности.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Напомним, 3 июля СБУ в Харьковской области пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных дипломов о высшем образовании для группировки «ДНР».