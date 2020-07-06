Зеленскому сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине

Несмотря на рост количества больных коронавирусом в июне, эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании в понедельник, передает пресс-служба президента.



«Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется», — отмечается в сообщении.



Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов указал, что продолжает снижаться процент заболевших медработников. Сейчас он составляет 6%.



В свою очередь Зеленский поинтересовался соблюдением карантинных мероприятий в общественных местах. По его словам, нужно уделять тщательное внимание таким местам. В частности, ресторанам, кафе или клубам. «Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины», — подчеркнул президент.



В министерстве внутренних дел пообещали более тщательно контролировать работу этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.