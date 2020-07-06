В Украине за полгода зафиксировали 112 случаев нарушений свободы слова — ИМИ

В течение января-июля этого года в Украине зафиксировали 112 случаев нарушений свободы слова, из них 86 касались физической агрессии против журналистов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Института массовой информации «Барометр свободы слова».



Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 116 случаев нарушений свободы слова, тогда тоже преимущественно была физическая агрессия (88 случаев).



По данным экспертов, в первом полугодии этого года наибольшее количество нарушений свободы слова обнаружили в следующих категориях:

препятствование законной журналистской деятельности — 61 (больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда было зафиксировано 56 препятствований);

избиение — 13 (больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда было зафиксировано 9 избиений);

юридический давление — 11 (в прошлом году за такой же период зафиксировано 8 случаев юрдавления);

угрозы — 9 (меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 15 случаев угроз).

Кроме того, с начала года эксперты ИМИ зафиксировали семь случаев ограничения доступа к публичной информации (такое же количество как и за аналогичный период прошлого года), четыре случая кибератак (в прошлом году — шесть), а также по три случая повреждения имущества журналистов и косвенного давления и один случай цензуры.



В результатах расселедования говорится, что право журналистов на профессию преимущественно нарушали частные лица, местные власти, правоохранительные органы, судебная власть, Офис президента.



Новинкой нынешнего мониторинга ИМИ стали нарушения свободы слова, связанные с карантином, который ввели из-за пандемии коронавируса. Так, с начала действия ограничений ИМИ зафиксировал 31 нарушение свободы слова, связанное с карантином. В основном, эти случаи касались недопуска журналистов на сессии местных властей, а также нападений на журналистов на рынках, в парикмахерских, магазинах во время проверки соблюдения условий карантина.



Нарушения свободы слова произошли в 19 регионах Украины. Традиционно, как показывают мониторинги ИМИ, по количеству таких нарушений лидирует Киев и Киевская область (33 случая). Второе место по количеству нарушений в этом году заняли Днепропетровская, Одесская и Херсонская область с 10 случаями в каждой, и третье место — Полтавщина с девятью прецедентами.