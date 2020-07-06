Двое экс-беркутовцев предстанут перед судом за разгон участников Майдана

Двое бывших милиционеров полка МВД особого назначения «Беркут» в Киеве предстанут перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий во время Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, 30 ноября 2013 года подозреваемые превысили свои служебные полномочия и задержали участника акции на Майдане Независимости. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, а также составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения.



Подозреваемым инкриминируют превышение власти или служебных полномочий, служебный подлог и незаконное препятствование проведению митингов (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).



Обвинительный акт в отношении подозреваемых передали в суд.