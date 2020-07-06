По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за минувшие сутки коронавирус выявили у одного человека. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 681, из них 239 человек выздоровели, 10 — скончались. В Луганской области без учета оккупированной территории зафиксировано 84 случая болезни.



За 4 и 5 июля в отдельных районах Луганской области зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, заявили в группировке «ЛНР». С начала пандемии формирование признает 532 случая COVID-19, из них 461 человек выздоровел, 13 — скончались.



Политика



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что обсуждение деоккупации Крыма в «минском формате» может блокировать прогресс и по Крыму, и по Донбассу.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах включить в состав России отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



Права человека



«ДНР» показала уроженца Донецка Григория Синченко, которого боевики задержали неделю назад после третьего побега из плена. Группировка обвиняет его в подрыве объектов на подконтрольной ей территории.



Общество



Боевики откроют 7 июля пропуск через свой блокпост по дорожному коридору КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка». Для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение «штаба ДНР».



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