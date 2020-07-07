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Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, пострадал украинский военный

07 июля 2020, 08:09

Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, пострадал украинский военный

За минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил боевую травму. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В штабе указали, что огонь велся по украинским позициям Зайцево, Пивденного, Хутора Вольного, Верхнеторецкого, Старогнатовки.

Как сообщается, украинские военные открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Уточняется, что из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм боевики вели огонь на подступах к Новотошковскому.

Кроме того, неспокойно было в районе Старогнатовки, по данным штаба, боевики обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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