Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»

Беспилотник СММ ОБСЕ повредился после глушения во время мониторинга вблизи подконтрольного боевикам Молодежного Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Выполняя полет над районами вблизи Молодежного 5 июля, БПЛА потерял сигнал GPS из-за действия помех, и потерпел крушение во время приземления. По оценке СММ, беспилотник глушили.



Наблюдатели нашли БПЛА с поврежденными корпусом, камерой и лопастями мотора.



В этот же день беспилотник миссии 4 раза глушили во время пролета над подконтрольными боевикам поселками Веселое и Спартак Донецкой области.