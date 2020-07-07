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Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»

07 июля 2020, 09:08

Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»

Беспилотник СММ ОБСЕ повредился после глушения во время мониторинга вблизи подконтрольного боевикам Молодежного Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Выполняя полет над районами вблизи Молодежного 5 июля, БПЛА потерял сигнал GPS из-за действия помех, и потерпел крушение во время приземления. По оценке СММ, беспилотник глушили.

Наблюдатели нашли БПЛА с поврежденными корпусом, камерой и лопастями мотора.

В этот же день беспилотник миссии 4 раза глушили во время пролета над подконтрольными боевикам поселками Веселое и Спартак Донецкой области.

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