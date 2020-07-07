В ВСУ за сутки подтвердили 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Пятеро военнослужащих в Киевской области и один в Ровенской области лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на 7 июля коронавирусом в ВСУ болеет 168 человек. С начала пандемии выздоровели 383 человека, пятеро скончались.

За минувшие сутки в Украине выявлено 564 новых случая заболевания коронавирусом, 490 из числа ранее заболевших выздоровели, 21 человек умер.