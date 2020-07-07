«Донбассэнерго» перешло на использование импортного антрацита из-за приостановки газоснабжения

Славянская тепловая электростанция вынужденно перешла на дорогостоящий импортный антрацит из-за прекращения «Донецкоблгазом» распределения газа на теплоэлектростанцию. Об этом говорится в сообщении на сайте «Донбассэнерго».



«Уже седьмые сутки ТЭС не получает газ для сжигания отечественного угля газовой группы (марки "Г"). Станция вынуждена в полном объеме использовать дорогой импортный антрацит. Без работы остались горняки шахты 1-3 "Новогродовская" — основного поставщика угля на СлавТЭС», — заявили в «Донбассэнерго».



Отмечается, что сотрудники Славянской ТЭС вновь пикетируют здания Донецкой облгосадминистрации и ПАО «Донецкоблгаз».

«Донецкоблгаз» 1 июля прекратил поставки газа на Славянскую ТЭС, ссылаясь на плановый ремонт задвижки на газопроводе.



В «Донбассэнерго» считают, что основания отключения газоснабжения ТЭС является недостоверными и полностью надуманными. Также там указали, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу работу компании «Вода Донбасса», которая обеспечивает водоснабжение Донецкой области.



3 июля работники «Донбассэнерго» устроили пикет под зданием «Донецкоблгаза».