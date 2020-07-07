В пожаре на Луганщине один человек погиб, девять госпитализированы, 110 домов сгорели

Количество госпитализированных в результате лесного пожара в Луганской области по состоянию на 17:30 выросло до девяти человек. Об этом сообщает ГСЧС.



«Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново», - говорится в сообщении.



Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.