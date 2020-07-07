Офис генпрокурора: В боях на Донбассе на стороне боевиков участвовали 20 граждан Франции

С 2014 года по настоящее время в военных действия на Донбассе на стороне боевиков участвовали время 20 граждан Франции. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.



Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



«В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия — нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года», — отметили в Офисе генпрокурора.