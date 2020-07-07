Из материалов дела МН17 изъяли даты допросов свидетелей из соображений безопасности

Из материалов дела о сбитом самолете рейса МН17 изъяты даты допросов, чтобы исключить идентификацию личности. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью «Укринформу».



«Как правило, допрос свидетелей, которым предоставлена защита, не может быть проведен в открытом судебном заседании. В таких делах даже обнародование информации о времени и месте допроса свидетелей может нести риск для их безопасности. Например, из материалов судебного дела изъяты даты соответствующих допросов, ведь это может способствовать идентификации личности», - объяснил он.



Мамедов добавил, что их цель установить и привлечь к ответственности тех, кто совершал запуск ракеты, и тех, кто отдавал приказы.



Окружной суд Гааги решил не раскрывать имена 12 свидетелей по делу о сбитом самолете рейса МН17 в небе над Донбассом. При этом тринадцатый свидетель не получил особого статуса, поэтому представленные им показания не могут быть использованы в суде.



Защита одного из четырех обвиняемых — подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова — обжаловала решение по обеспечению 13 лицам статуса свидетелей, которым угрожает опасность, и их анонимность.