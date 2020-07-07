В ГПСУ опровергают заявления боевиков о списках с украинской стороны для пересечения КПВВ

Украинская сторона не составляет списки для пересечения контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» рассказала пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.



Она подчеркнула, что КПВВ функционируют с 7:00 до 22:00 согласно действующему законодательству. Пограничники предупреждают о возможности непропуска со стороны боевиков.



Группировка «ДНР» распространила заявление о том, что украинские пограничники сверяют с некими списками тех, кто направляется в Донецк. Они якобы пропускают людей только по этим спискам.

Сегодня в «серой зоне» между украинским КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ группировки «ДНР» «Еленовка» застряли 100 человек, которые пытались попасть в Донецк. «ДНР» не пропустила этих людей, так как их не было в списке штаба, что является основным условием для проезда в Донецк.