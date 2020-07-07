В Луганской ОГА считают, что пожар мог начаться в результате поджога 

Причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог. Об этом в комментарии радио «Новое время» заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



«Пока нет анализа, но это может быть и поджог», — заявил он.



В то же время из-за погодных условий предупредить распространение пожара было невозможно, отметил Гайдай.



Он также сообщил, что с эвакуацией местных жителей возникли трудности, особенно с пожилыми людьми.



В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что к ликвидации лесных пожаров привлечено более 1000 работников системы МВД и авиация. Число погибших возросло до шести.



Как сообщила начальница отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай, на данный момент подтверждена гибель трех граждан.



Она уточнила, что в Новоайдарскую больницу эвакуированы 23 жителя села Смоляниново, из них — 16 детей эвакуированы в детское отделение.



«Среди взрослых эвакуированных 7 человек с диагнозами — термические ожоги тела, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс. В Северодонецкую больницу были госпитализированы 5 человек, двум из них оказали помощь и они покинули больницу», — говорится в сообщении.



В результате пожара в Смоляниново полностью сгорело 22 дома и 58-повреждены. Кроме того, уничтожено огнем 80% дачных домов на дачном массиве возле озера Волк.



По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины.