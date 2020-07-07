По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 7 июля в Украине выявлено 564 новых случая заболевания коронавирусом, 490 из числа ранее заболевших выздоровели, 21 человек умер. За все время пандемии общее количество инфицированных в стране составляет 49 607. Из них умерли – 1283 человека.



На подконтрольной территории Донецкой области известно о 709 случаях, в Луганской - о 85. За минувшие сутки в Донецкой области коронавирус COVID-19 был обнаружен у пяти человек. Среди инфицированных - 80-летний мужчина и четыре женщины. Одна из инфицированных - медработница славянского психоневрологического интерната.



В этом заведении коронавирусом болеют 278 человек. Большинство из них - пациенты пансионата. По словам директора Департамента ОГА по вопросам гражданской защиты Игоря Бойко, на территорию пансионата не допускаются посторонние люди, поскольку это заведение закрытого типа.



За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 22 новых случая инфицирования коронавирусом. Один из ранее заболевших скончался. В целом группировка «ДНР» признает 1264 случая COVID-19. Из них 558 человек уже выписаны с выздоровлением, а 77 - умерли.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в условиях пандемии COVID-19 граждане Украины могут беспрепятственно въехать в 23 страны. Министр пояснил, что ограничения, введенные в связи с пандемией, не имеют никакого влияния на безвизовый режим между Украиной и ЕС.



Политика



На встрече политических советников «нормандской четверки» в прошлую пятницу в Берлине Россия не ставила ультиматумов Украине, а украинская делегация вновь пояснила, что в Конституции не может быть никаких «особых статусов».



Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, в том числе вариант с миротворцами ОБСЕ



Также он допустил возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» в Берлине в августе. В свою очередь в Москве заявили, что не видят подвижек для его проведения.



Общество



Сегодня, после 9 дневной паузы было возобновлено движение людей через линию соприкосновения по дорожному коридору «Новотроицкое» — «Еленовка». При этом для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение и согласиться на обсервацию.



Однако в «серой зоне» остались 100 человек, которые пытались попасть в Донецк. «ДНР» не пропустила этих людей, так как их не было в списке штаба.

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