Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, четверо раненых украинский военный

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В ведомстве напомнили, что в результате обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.



Там добавили, что боевики применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Новотошковское, Новолуганское, Орехово, Старогнатовка, Водяное, Широкино, Марьинка, Пески, Авдеевка, Павлополь.



По информации штаба, с начала текущих боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.



В свою очередь украинские военные открывали огонь в ответ.