В Украине число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число заболевших

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 807 человек, при этом выздоровели 926 пациентов. 23 человека из числа ранее заболевших умерли. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



За все время пандемии число инфицированных в стране составляет 50 414 человека. Из них выздоровели — 23 119 человека, умерли — 1 306. Продолжают болеть 25 989 пациентов.



Днем ранее, 7 июля, сообщалось о 564 новых случаях заболевания коронавирусом, 6 июля — о 543, 5 июля было 823 новых заболевших, 4 июля — 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.