Зеленский приехал в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский осмотрит места возгорания и заслушает доклад главы Луганской областной государственной администрации и представителей ГСЧС о ликвидации чрезвычайной ситуации.

Пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь возгорания составила около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.



В результате пожара погибли 5 человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново.



Кроме этого, огонь распространяется возле с. Капитаново на территории Капитановского лесничества. Площадь огня составляет около 40 га.