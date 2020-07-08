В ВСУ подтвердили еще 3 случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Работники ВС Украины находятся на лечении в учреждениях здравоохранения (Мукачевская ЦРБ, Косовская ЦРБ, Центральный госпиталь МВД). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — говорится в сообщении.



По состоянию на 8 июля коронавирусом в ВСУ болеет 161 человек, еще 393 человека выздоровели, пятеро скончались.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 624 человека.

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 807 человек, при этом выздоровели 926 пациентов. 23 человека из числа ранее заболевших умерли.