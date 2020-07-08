Ермак призвал полностью прекратить обстрелы из-за пожара на Луганщине

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, учитывая ситуацию, возникшую из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Заседание ТКГ состоится сегодня в формате видеоконференции, глава ОП выступил перед его началом.



Ермак призвал учитывать опасность переброски пожара на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды.



«Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения», — отметил руководитель Офиса президента.

Накануне в Луганской области вблизи линии соприкосновения возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадали дома и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.