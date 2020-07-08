Кабмин разрешил учреждениям культуры работать до 23:00. Но есть условия

Кабинет министров разрешил учреждениям культуры работать до 23:00 при соблюдении противоэпидимических правил. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.



По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, принятое решение урегулирует ранее несогласованные положения о деятельности учреждений сферы культуры, в частности театров и ночных развлекательных заведений.

Так, ночные развлекательные учреждения на период карантинных ограничений не смогут работать после 22:00, а учреждения культуры смогут работать до 23:00 при соблюдении ряда ограничений и правил.