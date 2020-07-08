В МинВОТ назвали основные принципы переходного правосудия на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициировало создание экспертной группы, которая займется разработкой модели переходного правосудия для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в ответе МинВОТ на запрос «Новостей Донбасса».



В состав рабочей группы войду сперва представители комитетов Верховной Рады и Национальной академии наук Украины, а в дальнейшем — представители общественности и эксперты.



В МинВОТ также назвали основные составляющие переходного правосудия:



— преследование и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека и военных преступников;



— компенсация ущерба и причиненного материального и морального вреда, предоставление помощи и других услуг (медицинских, юридических и тд) для восстановления нарушенных вследствие конфликта прав;



— констатация истины, целью которой является поиск правды о событиях, которые имели место во время вооруженного конфликта и массовых нарушений прав человека путем реконструкции событий на основании архивных документов и других материалов;



— - урегулирование механизма поиска пропавших без вести;



— люстрация бывших чиновников для устранения возможности повторных нарушений прав человека в будущем, проведение реформ государственных институций в сфере безопасности, судопроизводства, образования и тд.



«Как показывает опыт развития переходного правосудия других стран, этот процесс является достаточно сложным — фактически каждая страна искала собственную модель переходного правосудия на основании местных традиций, культуры, менталитета, правопорядка и политической ситуации с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в документах ООН, ЕС и тд», — говорится в ответе первого замминистра МинВОТ Ростислава Замлинского.

В июне глава МинВОТ, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина разрабатывает специальный механизм для переходного правосудия в отдельных районах Донбасса.